Суспільство

Зеленський розповів про масштабні плани з фортифікацій

11 Березня 2024 15:47
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війна, зеленський
Облаштування оборонних рубежів / Фото: АрміяInform

Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій ішлося про нагальні питання: ситуацію на фронті, озброєння та будівництво фортифікацій.

“Ставка. Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти”, – заявив він.

Крім того, на Ставці заслухали доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

“Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво. Інша важлива тема – фортифікації”, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив звіт щодо темпів зведення нових оборонних рубежів.

“Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення”, – додав президент.


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