Політика

Зеленський розповів, на чому сьогодні зосередилась Ставка

19 Червня 2023 13:40
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ставка

Презідент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандуючего.

“Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу”, – написав він у соцмережі.

За його словами, доповідав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Серед тем обговорення – оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.

“Міністр (МВС Ігор) Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань”, – зазначив президент.


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