Зеленський: Росія сконцентрувала основну ударну групу біля Покровська — жорсткі бої тривають

Російська армія зосередила основну ударну групу на Покровському напрямку, де тривають одні з найважчих боїв, заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, саме проти Покровська ворог кинув значну кількість військ, що створює вкрай напружену ситуацію в самому місті, на його околицях і в сусідніх районах. «Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ у місті. Важко з логістикою. Але треба й надалі знищувати окупанта, завдавати росіянам якнайбільше втрат», — наголосив Президент.

Зеленський відзначив 82-гу Буковинську десантно-штурмову бригаду, яка тримає оборону на Покровському напрямку, а також інші підрозділи, що успішно виконують бойові завдання на Донеччині. «Кожен такий результат на Покровському напрямку зараз — надзвичайно складний, але надзвичайно важливий», — сказав він.

Президент також згадав про наслідки російських атак по Києву: три людини загинули, 31 постраждала, серед них семеро дітей. Глава держави подякував рятувальникам і комунальним службам, які ліквідовували наслідки ударів «шахедів».

За його словами, лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні майже 1200 ударних дронів і 50 ракет різних типів, більшість із них — балістичні. «Жодна нація не має залишатись наодинці проти такого. Захист від цієї загрози має бути спільною справою», — підкреслив Зеленський.

Президент подякував Британії та Франції за рішення щодо поставок ракет для ППО та додаткових винищувачів «Міраж», а також відзначив внески Фінляндії та Іспанії в програму PURL для закупівлі американської зброї.

«Російські плани їхньої наступальної кампанії за десять місяців цього року знову розвалені. І це — завдяки сміливості наших воїнів», — підсумував Зеленський.