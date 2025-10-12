Зеленський: Росія посилює терор, лише за тиждень по Україні випустили понад 3 тисячі дронів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує масовані повітряні атаки на Україну, зокрема на енергетичну інфраструктуру. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, опублікованому у соцмережах.

За словами президента, протягом тижня під обстрілами перебували багато регіонів країни, а у багатьох областях нині лунають повітряні тривоги через загрозу ударних дронів. Зеленський зазначив, що лише за останні сім днів Росія застосувала проти України понад 3100 безпілотників, 92 ракети та близько 1360 керованих авіабомб.

Президент наголосив, що російські атаки щодня забирають життя мирних жителів. Зокрема, напередодні в Костянтинівці Донецької області російська авіабомба влучила у храм, убивши дитину.

«Москва дозволяє собі ескалацію ударів і користується тим, що світ сконцентрований на забезпеченні миру на Близькому Сході. Саме тому не можна послаблювати тиск», – підкреслив Зеленський.

Він закликав міжнародних партнерів не зменшувати санкційний тиск на Росію, продовжувати спільні дії щодо покупців російської нафти й підтримувати обмеження, які фінансово виснажують агресора.

Президент також повідомив, що українські служби по всій країні ліквідовують наслідки ударів, проводять ремонтні роботи та допомагають постраждалим. Зеленський наголосив на важливості того, щоб місцева влада забезпечила належну підтримку громадянам, які зазнали збитків.