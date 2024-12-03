Зеленський: Росія отримала 3,5 млн артснарядів від КНДР у 2024 році, наступного року очікує ще більше

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2024 році Північна Корея передала Росії 3,5 мільйона артилерійських снарядів для війни проти України. У 2025 році РФ планує отримати ще кілька мільйонів таких боєприпасів.

Про це він сказав в інтерв’ю японському агентству Kyodo News.

“Протягом цього року 3,5 мільйона артилерійських снарядів із КНДР вже передано Росії для війни з Україною. Ми також знаємо, що у 2025 році вони розраховують отримати ще кілька мільйонів. Ця інформація підтверджується документами”, — наголосив Зеленський.

За словами президента, на території РФ перебувають близько 12 тисяч північнокорейських військових, які залучені до бойових дій.

“Ми маємо дані про загиблих і поранених серед солдатів із КНДР. Однак точна статистика наразі відсутня — не хочу озвучувати неперевірені цифри, необхідні докази”, — сказав Зеленський.

Президент також підтвердив передачу Росії північнокорейської зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню, ракет і мільйонів артилерійських снарядів.