Політика

Зеленський: “Росія не має права вирішувати питання безпеки України та Європи”
15 Березня 2025 16:25
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Володимир Зеленський / Фото Офіс президента
Володимир Зеленський / Фото Офіс президента

Президент Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів країн, на якій обговорювалася підтримка України. У зустрічі взяли участь представники Європейського Союзу, НАТО та інших держав. Співголовами саміту стали прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський нагадав, що 11 березня США запропонували 30-денне припинення вогню, яке могло б стати основою для обговорення умов справжнього миру. Проте, як зазначив президент, Росія робить усе можливе, аби цьому завадити, поширюючи неправдиву інформацію про складність припинення вогню та ситуацію на фронті.

«Це війна Росії – понад три роки повномасштабних бойових дій і руйнувань. Щоб зупинити її, необхідний не просто діалог, а активний тиск на Росію. Потрібно вжити рішучих заходів, аби зробити перші кроки до завершення конфлікту. Санкції проти Росії треба не тільки зберігати, а й постійно посилювати», – підкреслив Зеленський.

Президент також закликав партнерів до формулювання чіткої позиції щодо гарантій безпеки, продовження роботи над розміщенням міжнародних контингентів та визначення зобов’язань щодо їх функціонування. Крім того, він наголосив на необхідності прискорення оборонного виробництва та посилення протиповітряної оборони як в Україні, так і в Європі.

«Прислухатися до думки Росії щодо контингенту – це дуже поганий сигнал. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести іноземний контингент на території Росії, це його справа, але не його право вирішувати питання безпеки України та Європи», – резюмував Володимир Зеленський.


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