Зеленський: рішення щодо завершення війни мають ухвалюватися за участі Європи

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що завершення війни в Україні стосується всієї Європи, а не лише окремих країн. Відтак, за його словами, європейські лідери мають бути залучені до процесу мирного врегулювання.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 7 серпня.

“Війна Росії проти України — це війна у Європі й проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процеси”, — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна погоджує позиції з європейськими партнерами не лише на двосторонньому рівні, а й у ширшому форматі.

“Ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті”, — йдеться у зверненні.

Зеленський також повідомив про обговорення різних форматів майбутніх переговорів щодо припинення бойових дій.

“Формат зустрічей, зустрічей лідерів — це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили — про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат. Про всі можливості”, — зазначив президент.

Окрім цього, Зеленський анонсував ще одну розмову безпекових радників України, інших країн Європи, також американського представника, яка має відбутися вже сьогодні.

“Всі деталі обговорять. Нам потрібні справді скоординовані та максимально пропрацьовані підходи в дипломатії”, — додав український лідер.