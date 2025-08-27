Зеленський призначив Стефанішину послом України у США

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексміністерки юстиції Ольги Стефанішиної Надзвичайною і Повноважною посолкою України у США.

Про це президент повідомив у соціальних мережах.

“Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері”, — розповів президент.

Зеленський повідомив, що нова посолка отримала завдання щодо просування угод між Україною та США в оборонній сфері, особливо угоди щодо закупівлі Америкою українських дронів.

У відеозверненні президент подякував Маркаровій за її роботу на посаді посла та повідомив, що запропонував їй “і надалі бути в команді — працювати заради України”.