Політика

Зеленський призначив нового посла у Польщі
31 Жовтня 2024 13:09
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кадри, польща
Василь Боднар / Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Боднара з посади посла у Туреччині і призначив послом у Польщі.

Відповідні укази №7З8/2024 та №7З9/2024 опубліковані на сайті президента.

21 червня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України в Польщі й призначив його очільником українського зовнішньополітичного представництва у Чехії.

Василь Боднар став послом України в Туреччині у 2021 році. З 2017 року вій працював заступником міністра закордонних справ України. У 2013−2015 роках був радником посольства України в Туреччині. А згодом ще два роки — генконсулом у Стамбулі.


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