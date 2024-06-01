Політика

Зеленський приїхав до Сінгапура

1 Червня 2024 13:30
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У Сингапурі Зеленський виступить на конференції “Діалог Шангрі-Ла” та проведе низку зустрічей / Фото з телеграм-каналу @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це він повідомив у соцмережі.

“У Сінгапурі я виступлю на конференції та проведу низку зустрічей, зокрема з Президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і Прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, Президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами”, – повідомив Зеленський.


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