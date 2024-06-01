Зеленський приїхав до Сінгапура

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це він повідомив у соцмережі.

“У Сінгапурі я виступлю на конференції та проведу низку зустрічей, зокрема з Президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і Прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, Президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами”, – повідомив Зеленський.