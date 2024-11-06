Політика

Зеленський привітав Трампа з перемогою
6 Листопада 2024 10:35
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зеленський, трамп
Володимир Зеленський та Дональд Трамп / ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США. 

Про це повідомив Зеленський у соцмережі X.

“Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!

Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України.

Я ціную прихильність президента Трампа до підходу “мир через силу” у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя”.


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