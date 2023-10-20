Суспільство

Зеленський привітав прикордонну розвідку з 20-річчям

20 Жовтня 2023 09:49
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Президент Володимир Зеленський подякував розвідці Державної прикордонної служби України за ефективне виконання завдань.

Про це йдеться у вітанні президента з 20-річчям розвідки ДПСУ.

За словами Зеленського, “сьогодні 20 років розвідці Державної прикордонної служби України. Героїчні люди, які підтверджують свою професійність, відвагу та здатність бути попереду окупанта. Як і після 2014 року, і після 24 лютого, і зараз”.

Як наголосив президент, “діяти на випередження та здобувати нашій державі особливі можливості – це головне завдання розвідки. Дякую кожному й кожній у розвідці Державної прикордонної служби України, хто ефективно виконує це завдання”.

Розвідувальний орган Адміністрації Держприкордонслужби України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні.


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