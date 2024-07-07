Зеленський привітав Магучіх із видатним досягненням

Президент України Володимир Зеленський привітав легкоатлетку Ярославу Магучих із встановленням світового рекорду у стрибках в висоту.

Нагадаємо, сьогодні у Парижі на етапі легкоатлетичної «Діамантової ліги» українка перемогла зі світовим рекордом. Ярослава з першої спроби взяла висоту 2,10 м.

Українка оновила світовий рекорд, який тримався з 1987 року. До цього найкращий результат був у Стефки Костадінової – 2,09 м.

“Вітаємо видатну українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та її команду зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту: 2,10 метра!

Ярослава побила попередній рекорд, який протримався 37 років, і продемонструвала всьому світу справжню українську волю до перемоги.

Дякуємо тобі, Ярославо, за те, що так високо підняла український прапор і здобула цю перемогу для нашої країни та народу. Кожна така перемога є неймовірно важливою для нашої сили та єдності”, – йдеться у поздоровленні Зеленського.