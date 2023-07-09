Зеленський присвоїв звання Героя України харківському розвіднику

Володимир Зеленський відповів на петицію щодо посмертної нагороди, якої добивалися побратими для загиблого харківського військового Івана Щоголева. Він був одним із засновників підрозділу “Бешкетники Сірка”. Зеленський присвоїв йому звання Героя України, пише Суспільне.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента України 8 липня.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти Івану Щоголеву посмертне звання Героя України та відзначити його орденом “Золота Зірка”, — сказано у повідомленні.

24-річний Іван Щоголев служив сержантом взводу. Він воював з вісімнадцяти років — курс молодого бійця пройшов в “Азові”, далі служив у “Правому Секторі”, а потім підписав контракт із 92 бригадою.

Хлопець загинув внаслідок обстрілу “Градами” на Луганщині. 29 березня з ним попрощалися на стадіоні “Металіст”.

12 квітня побратими Івана розмістили петицію на сайті президента України з проханням надати бійцю посмертну нагороду. Вона набрала 27 тисяч 272 голоси з потрібних 25 тисяч.