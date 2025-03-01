Зеленський прибув до Великої Британії

Літак Володимира Зеленського приземлився у Великій Британії в лондонському аеропорту Станстед напередодні завтрашнього саміту з європейської оборони, передає The Guardian.

Кір Стармер проведе переговори із Зеленським та італійським прем’єром Джорджією Мелоні на Даунінг-стріт у неділю перед початком саміту, метою якого є забезпечення «міцного і стійкого» миру в Україні.

Речник Даунінг-стріт заявив у п’ятницю, що «Велика Британія ясно дала зрозуміти, що ми відіграватимемо свою роль у забезпеченні справедливого і міцного миру на умовах України, підкріпленого надійними гарантіями безпеки».

Прес-секретар додав:

«Лише цього тижня ми продемонстрували свою прихильність до цього, підтвердивши, що збільшимо витрати на оборону до 2,5 % до 2027 року. Але мирна угода має бути першою, і, як ви знаєте, прем’єр-міністр зустрінеться з президентом Зеленським, а потім збере європейських лідерів у Лондоні в неділю, щоб продовжити ці обговорення».

За інформацією The Guardian, сер Кір Стармер і Володимир Зеленський зустрінуться на Даунінг-стріт у суботу в другій половині дня.