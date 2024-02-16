Політика

Зеленський прибув до Франції

16 Лютого 2024 20:02
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зеленський, франція
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції / Фото з Х Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.

За словами президента, він планує зустрітися зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

“Наша співпраця дає результати у захисті життя України та всієї нашої Європи”, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський уже відвідав Німеччину. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У ході свого візиту глава української держави підписав із Німеччиною угоду про гарантії безпеки для нашої країни.


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