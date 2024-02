Зеленський прибув до Франції

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.

За словами президента, він планує зустрітися зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

“Наша співпраця дає результати у захисті життя України та всієї нашої Європи”, – зазначив глава держави.

Arrived in Paris. A meeting with President Macron is planned, as well as an important agreement. Our cooperation yields results in the protection of life in Ukraine and our entire Europe.



