Президент Володимир Зеленський прибув до Естонії.

Про це написав у Х (Twitter) глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

“Для мене велика честь вітати добрих друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми посилаємо повідомлення та підтверджуємо Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і ми разом переможемо у цій війні”, — написав він.

It’s a great honour to welcome good friends & allies @ZelenskyyUa & @DmytroKuleba in Tallinn 🇪🇪.



We give a strong message & confirmation to #Ukraine 🇺🇦 that #Estonia stands firmly by their side & together we will win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ — Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 11, 2024

Напередодні Зеленський відвідав столицю Литви Вільнюс. Також у планах українського президента відвідати Латвію. У Литві він мав заплановані переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сейму, а також зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Серед основних тем розмов – безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, а також подальша координація європейської підтримки.