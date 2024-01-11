Політика

Зеленський прибув до Естонії

11 Січня 2024 08:20
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естонія, зеленський

Президент Володимир Зеленський прибув до Естонії.

Про це написав у Х (Twitter) глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

“Для мене велика честь вітати добрих друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми посилаємо повідомлення та підтверджуємо Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і ми разом переможемо у цій війні”, — написав він.

Напередодні Зеленський відвідав столицю Литви Вільнюс. Також у планах українського президента відвідати Латвію. У Литві він мав заплановані переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сейму, а також зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Серед основних тем розмов – безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, а також подальша координація європейської підтримки.


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