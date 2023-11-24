Суспільство

Зеленський провів засідання Ставки, розглядали питання мобілізації

24 Листопада 2023 15:18
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війна, мобілізація

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

На Ставці розглянули питання мобілізації та демобілізації, повідомив Зеленський.

“Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики”, – йдеться у повідомленні президента.

На Ставці були доповіді міністра оборони Умєрова, Головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка.

“Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення”, – підсумував Зеленський.


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