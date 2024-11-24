Поляки продовжують блокувати пункт пропуску на кордоні України

Польські мітингувальники у неділю, 24 листопада, продовжують блокувати пункт пропуску на кордоні України «Медика – Шегині». Як повідомила Державна прикордонна служба України, за попередніми планами блокувати рух вантажного транспорту планують щонайменше до ранку понеділка, однак акцію можуть продовжити.

В ДПСУ зазначили, що обмеження не стосуються легкових автомобілів та автобусів.

«Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок. На вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів», – повідомили у відомстві.

Прикордонники зазначили, що вантажівки, які вчора опинились між мітингувальниками та польським пунктом пропуску «Медика», прослідували на вʼїзд на територію України.

Як пише польське видання RMF FM, сьогодні міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський планує поспілкуватися з фермерами, які не пропускають вантажівки з України.

За словами організаторів чергової блокади, польські фермери вирішили знову заблокувати кордон України через начебто невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та занепокоєння, пов’язане з підписанням угоди про вільну торгівлю Європейського Союзу з країнами МЕРКОСУР Південної Америки (Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай).