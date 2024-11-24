Держспецзв’язок очолив чиновник, причетний до скандальних закупівель для Міноборони

Кабінет Міністрів призначив Ростислава Замлинського першим заступником голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 22 листопада, пише ZN.ua.

Замлинський раніше обіймав посаду заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту за керівництва міністерством Олексія Резнікова.

Замлинський і скандал із «яйцями по 17»

Замлинський відомий тим, що погоджував контракти на сумнівні закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема знамениті «яйця по 17 гривень». Цей випадок набув резонансу та став предметом розслідувань Національного антикорупційного бюро України. Крім того, він брав участь у затвердженні контрактів на закупівлю мінометних пострілів на 1,3 млрд грн у підприємства «Львівський арсенал».

Реформування Держспецзв’язку

Перед призначенням Замлинського уряд здійснив низку змін у структурі Держспецзв’язку. 19 листопада служба була виведена з-під підпорядкування міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. А 15 листопада Кабмін звільнив керівника Держспецзв’язку Юрія Мироненка, який очолював відомство після затримання попереднього керівника Юрія Щиголя. Останнього підозрюють у корупційній схемі на 62 млн грн, пов’язаній із закупівлею програмного забезпечення.

Інші скандали

Замлинський фігурує у так званому «вертолітному скандалі» 2021 року, коли «Укроборонпром» оголосив фіктивний контракт на виробництво американських вертольотів в Україні.

Після звільнення Резнікова внаслідок численних скандалів, Замлинського на початку 2024 року призначили послом зі спеціальних доручень у Міністерстві закордонних справ. Він займався питаннями військово-технічного співробітництва та контролю за озброєннями.

«Армія дронів» і нові звинувачення

Наприкінці жовтня Hromadske опублікувало розслідування, згідно з яким державі завдано збитків майже на 600 млн грн через закупівлі безпілотників у межах проєкту «Армія дронів». Ці закупівлі здійснювалися Держспецзв’язку спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Призначення Замлинського на ключову посаду в Держспецзв’язку викликає питання щодо прозорості ухвалення рішень і контролю над державними ресурсами, роблять висновок експерти.