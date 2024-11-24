FT: Росія вербує єменських найманців для війни в Україні

Збройні сили Росії завербували сотні єменців для участі в бойових діях в Україні. Як пише Financial Times, вони були привезені в результаті тіньової операції з торгівлі людьми, що підкреслює зростаючі зв’язки між Москвою і повстанським угрупованням Хуті.

Єменські рекрути, які приїхали до Росії, розповіли FT, що їм обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Але, коли вони прибули за допомогою пов’язаної з хуситами компанії, їх примусово завербували до російської армії і відправили на лінію фронту в Україні.

Поява в Україні цієї групи єменських найманців – переважно добровільних – свідчить про те, що конфлікт дедалі більше втягує в себе солдатів з-за кордону, оскільки кількість жертв зростає, а Кремль намагається уникнути повної мобілізації. Серед них – найманці з Непалу та Індії, а також близько 12 000 військовослужбовців регулярної армії Північної Кореї, які прибули для участі в бойових діях проти українських сил у російській Курській області.

Вербування в Ємені також підкреслює те, як Росія, спонукувана конфронтацією із Заходом, зближується з Іраном і союзними йому бойовими угрупованнями на Близькому Сході. Після початку війни в Газі минулого року хусити, бойовики, яких підтримує Тегеран, порушили глобальні ланцюги поставок, здійснивши ракетну кампанію, спрямовану на судноплавство в Червоному морі.

Американські дипломати кажуть, що угода між Кремлем і хуситами, немислима до війни в Україні, є ознакою того, як далеко Росія готова зайти, щоб поширити цей конфлікт на нові театри, в тому числі на Близький Схід.

Спеціальний посол США в Ємені Тім Лендеркінг підтвердив, що Росія активно контактує з хуситами і обговорює з ними постачання зброї, хоча і відмовився уточнити, що саме.

«Ми знаємо, що в Сані є російський персонал, який допомагає поглиблювати цей діалог, – сказав він. «Типи зброї, які обговорюються, викликають велике занепокоєння і дозволять хуситам краще атакувати кораблі в Червоному морі і, можливо, за його межами».

Магед Алмадхаджі, голова Центру стратегічних досліджень в Сані, аналітичного центру, що займається питаннями Ємену, сказав, що Росія також проявляє інтерес «до будь-якої групи в Червоному морі або на Близькому Сході, яка є ворожою до США». Він сказав, що найманці організовані хуситами як частина зусиль, спрямованих на встановлення зв’язків з Росією.

Прес-секретар «Ансар Аллах», офіційної назви руху хуситів, не відповів на прохання про коментар. Мохаммед аль-Бухаіті, член політбюро «Ансар Аллах», заявив російському пропагандистському сайту Meduza на початку цього місяця, що вони перебувають у «постійному контакті» з російським керівництвом «з метою розвитку цих відносин у всіх сферах, включаючи економіку, політику і військову сферу».

Мало хто з єменських найманців має якусь підготовку, і багато хто не хоче бути там, за словами Фаріа аль-Муслімі, експерта з регіону Перської затоки в Chatham House. «Єдине, що потрібно Росії – це солдати, і очевидно, що хусити вербують [їх]» сказав Муслімі. «Ємен – досить легке місце для вербування. Це дуже бідна країна».

У контрактах, підписаних єменцями, з якими ознайомилася FT (на фото), вказана компанія, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком-хуситом. Зареєстрована в Салалі, Оман, компанія «Аль-Джабрі» в реєстраційних документах ідентифікується як туроператор і роздрібний постачальник медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

Вербування єменських солдатів, схоже, почалося ще в липні. Один контракт на службу, який бачила FT, був датований 3 липня і підписаний керівником центру відбору контрактників у Нижньому Новгороді.

Один призовник на ім’я Набіль, який обмінявся текстовими повідомленнями з FT, повідомив, що він був частиною групи з близько 200 єменців, призваних до російської армії у вересні після прибуття до Москви.

Хоча деякі з них були досвідченими бійцями, багато хто не мав військової підготовки. За його словами, їх обманом заманили до Росії і вони підписали контракти на службу, які не могли прочитати.

Набіль, який попросив не називати його справжнє ім’я, каже, що його заманили обіцянками прибуткової роботи в таких сферах, як «безпека» та «інженерія», сподіваючись заробити достатньо грошей, щоб завершити навчання.

Через кілька тижнів його разом з чотирма іншими нещодавно прибулими єменцями переховували в лісі в Україні, одягненими у військову форму з російськими знаками розрізнення, а їхні обличчя були закриті шарфами. «Нас обстрілюють. Міни, безпілотники, копаємо бункери», – сказав один з чоловіків на відео, яким поділився з FT, додавши, що один його товариш по службі намагався покінчити життя самогубством і був доставлений в лікарню.

Чоловіки на відео кажуть, що вони несли дерев’яні дошки через замінований ліс, очевидно, щоб побудувати бомбосховище. «У нас немає навіть п’яти хвилин на відпочинок, ми дуже втомилися».

В іншому повідомленні, надісланому кількома днями пізніше, йшлося про те, що у них немає зимового одягу. Дядько Набіля, який живе у Великобританії, повідомив, що його племінник був недавно поранений і перебуває в лікарні, але не зміг поділитися подробицями.

Абдулла, ще один єменець, який попросив не публікувати його справжнє ім’я, розповів, що йому пообіцяли бонус у розмірі $10 000 і $2 000 на місяць, а також, можливо, російське громадянство, за роботу в Росії з виробництва безпілотників.

Прибувши до Москви 18 вересня, Абдулла розповів, що його групу силоміць відвезли з аеропорту на об’єкт за п’ять годин їзди від Москви, де чоловік, який говорив простою арабською мовою, вистрілив їм над головами з пістолета, коли вони відмовилися підписати контракт про найм, складений російською мовою.

«Я підписав його, тому що мені було страшно», – сказав він. Потім їх посадили в автобуси до України, провели елементарну військову підготовку і відправили на військову базу під Ростовом, неподалік від українського кордону.

За словами Абдулли, багато хто з першої групи прибулих загинув в Україні, оскільки їх завезли на війну «шахраї, які торгують людьми». «Це все було брехнею».

Компанія Al Jabri General Trading & Investment Co SPC не відповіла на кілька телефонних дзвінків та електронних листів, надісланих на адресу, вказану в реєстраційних документах. Аль Джабрі, засновник компанії, також був недоступний за своїм номером телефону.

Аль-Джабрі є відомим політиком і членом єменського парламенту, який був розколотий у 2015 році внаслідок громадянської війни, під час якої він став на бік хуситів. Він є генерал-майором у фракції армії, союзної Вищій політичній раді хуситів, і був одним із 174 лідерів хуситів, заочно засуджених до смертної кари військовим судом, що представляє просаудівський, визнаний ООН уряд в Адені, у 2021 році за його роль у перевороті під керівництвом хуситів у 2015 році.

Цього року хусити відправили щонайменше дві офіційні делегації до Москви, які зустрічалися з високопоставленими кремлівськими чиновниками, такими як Михайло Богданов, посланник Кремля на Близькому Сході.

Американські дипломати заявляють, що Москва надає різноманітну допомогу хуситам, в тому числі дані про цілі для деяких ракетних запусків, і обговорює продаж зброї, включаючи сучасні протикорабельні ракети, хоча експерти кажуть, що немає жодних доказів того, що продаж зброї відбувся. «Ми бачили повідомлення про те, що ведуться дискусії про [протикорабельні ракети] та інші види летального обладнання, яке б доповнило те, що хусити вже можуть робити», – сказав Лендеркінг.

Щодо питання про вербування Росією єменських найманців, Лендеркінг сказав, що він бачив відповідні звіти. «Я б сказав, що це, безумовно, стосується нас», – сказав він. «Це частина цієї тенденції, і це не те, що нас обов’язково здивує».

Посол Ємену в Москві Ахмед Салем Вахіші, який представляє підтримуваний Саудівською Аравією єменський уряд, переадресував питання про вербування єменців російською армією військовому аташе посольства, який не відповідав на телефонні дзвінки і повідомлення.

Абдулла був одним з 11 єменців, яким було дозволено виїхати з Росії до Ємену через Оман на початку цього місяця, значною мірою завдяки зусиллям Міжнародної федерації єменських мігрантів, яка чинила тиск на єменський уряд після громадського резонансу.

Алі Аль-Субахі, голова правління Федерації, сказав, що «це гуманітарна проблема, яка об’єднує всіх єменців, незалежно від політичної приналежності». Він підкреслив, що сотні єменців все ще перебувають у Росії. «Ми стежимо за їх вивезенням з місць бойових дій», – сказав він.