Економіка

Харків вже має обладнання для генерації власної електроенергії
24 Листопада 2024 11:41
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електроенергія
Ілюстративне фото / Фото Харківська міська рада

Міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів, що внаслідок знищення російським агресором об’єктів критичної інфраструктури Харків зараз не має власної генерації електроенергії і отримує її з інших регіонів.

«Ми вже встановили деяке обладнання, яке має можливість заживлювати електропостачання, у тому числі – критичної інфраструктури. Процес уповільнюється через те, що обладнання, яке допоможе Харкову самостійно генерувати енергетику, виробляють лише за кордоном. На нього є досить великий попит, тому є певні черги.

Але ми купуємо це обладнання і далі купуватимемо, щоб зробити так, щоб у Харкові з’явився певний енергетичний острів, щоб Харків не залежав від інших міст і регіонів», — сказав міський голова.


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