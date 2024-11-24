Суспільство

Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК “С-400” на Курщині
24 Листопада 2024 11:26
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втрати ворога
Радіолокаційна станція пошуку 96Л6Е зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 / Фото мо рф

У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях 1490-го зенітного ракетного полку 6-ї армії РФ, розташованих на території Курської області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

У результаті удару зафіксовано успішне влучання у радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу “С-400”, що значно ускладнило її функціонування.

Варто зазначити, що вказаний російський підрозділ використовував “С-400” у режимі “земля-земля”, завдаючи ударів по нерухомих наземних цілях. Під такі обстріли російських окупантів здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.

“Цей точковий удар є черговим кроком у боротьбі Сил оборони України за знищення ворожих позицій та захист цивільного населення від терористичних дій противника”, – зазначено у повідомленні.


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