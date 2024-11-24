У Румунії розпочалися вибори президента

У Румунії розпочався перший тур президентських виборів. У перегонах беруть участь 13 кандидатів, проте жодному з них експерти не пророкують перемогу в першому турі.

Фаворитом називають чинного прем’єра Марчела Чолаку, а його головним опонентом – лідера ультраправого Союзу за єдність румунів Джорджа Сіміона.

Голосування триватиме 14 годин – з 07:00 до 21:00. Коли закриються виборчі дільниці, будуть оприлюднені перші результати екзит-полу.

Всього відкрито майже 18 970 виборчих дільниць. За першу годину після відкриття дільниць проголосувало понад 230 тисяч осіб, повідомляє HotNews.ro.