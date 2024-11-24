Політика

У Румунії розпочалися вибори президента
24 Листопада 2024 10:20
читать на русском →
вибори, румунія
Рекламні постери кандидатів у президенти Румунії / Фото: PAP/EPA

У Румунії розпочався перший тур президентських виборів. У перегонах беруть участь 13 кандидатів, проте жодному з них експерти не пророкують перемогу в першому турі.

Фаворитом називають чинного прем’єра Марчела Чолаку, а його головним опонентом – лідера ультраправого Союзу за єдність румунів Джорджа Сіміона.

Голосування триватиме 14 годин – з 07:00 до 21:00. Коли закриються виборчі дільниці, будуть оприлюднені перші результати екзит-полу.

Всього відкрито майже 18 970 виборчих дільниць. За першу годину після відкриття дільниць проголосувало понад 230 тисяч осіб, повідомляє HotNews.ro.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Листопада 2024 11:26

Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК “С-400” на Курщині
24 Листопада 2024 13:25

Поляки продовжують блокувати пункт пропуску на кордоні України
24 Листопада 2024 13:12

The Times: Корупція доб’є енергетику України
24 Листопада 2024 11:41

Харків вже має обладнання для генерації власної електроенергії
24 Листопада 2024 11:03

Держспецзв’язок очолив чиновник, причетний до скандальних закупівель для Міноборони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки