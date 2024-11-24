Політика

Київ атакували десятки безпілотників
24 Листопада 2024 09:02
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київ, ппо
Мисливці за “шахедами” / Фото 21 окрема механізована бригада

Сьогодні вночі збройні сили росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами. Як повідомили у Київській МВА, в напрямку міста БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в Києві тривала понад 3 години.

“Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці. Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються”, – йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Зараз в столиці немає повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва.


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