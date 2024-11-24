Затримано стрілка, який розстріляв людей у столичному готелі

У Києві в ніч проти суботи, 23 листопада, в одному зі столичних готелів сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, двоє отримали поранення. Зловмисника затримали.

Про це повідомила поліція Києва.

“Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано. Більш детальна інформація згодом”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих пабліків, затриманий – чоловік на прізвисько “Рашик”. Під час бійки він дістав пістолет і поранив трьох людей. Один з поранених помер в кареті швидкої.

Напередодні між двома компаніями людей виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників дістав зброю і вистрілив у супротивників. Внаслідок цього один загинув, двоє постраждали. Поліція почала розслідування.