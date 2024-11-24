​В МОЗ пояснили, як буде проходити оцінка інвалідності за новими правилами

Статус інвалідності, засвідчений документами МСЕК, залишається чинним, і всі надані пільги, виплати, відстрочки та соціальні послуги продовжують діяти, прокоментували в Міністерстві охорони здоров’я нові правила підтвердження або отримання статусу інвалідності без МСЕК.

Якщо статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно.

Якщо ваш огляд мав відбутися в першій половині 2025 року – термін автоматично подовжено на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повсякденного функціонування, тобто до 30.06.2025.

Ті, хто пропустив огляд з поважних причин, мають пройти повторний огляд до:

1 листопада 2025 року – чоловіки 25-60 років із 2 або 3 групою.

1 квітня 2026 року – всі інші категорії.

Кому чи за яких умов можна НЕ проходити оцінювання в рамках повторного огляду?

Людям із вже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю.

Людям із важкими порушеннями здоров’я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо).

Тим, хто перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях.

Військовим і правоохоронцям, які проходять військову службу – до завершення служби.

Замість МСЕК справу пацієнта розглядатиме експертна команда в лікарні.

“Лікуючий лікар сформує направлення та справу до експертної команди в електронній системі. Оцінювання проходитиме за новими правилами: електронні справи та документи, зручні місця проведення оцінювання, менше бюрократії”, – запевнили в МОЗ.