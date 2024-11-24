Удар по регіонах: 73 ворожі дрони атакували Україну вночі

У ніч на 24 листопада 2024 року, починаючи з 00:30, російські окупанти здійснили атаку на Україну ударними дронами типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу, запущеними з Орловської та Брянської областей.

За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, було виявлено та супроводжено загалом 73 ворожі безпілотники.

Для відбиття атаки залучили авіацію, зенітно-ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 силами протиповітряної оборони вдалося знищити 50 ворожих дронів у повітряному просторі Київської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Житомирської областей.

Ще 19 безпілотників втрачено з локаторів, ймовірно, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони.

Наразі в повітрі залишаються 4 ворожі дрони, бойова операція триває.