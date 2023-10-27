Суспільство

Зеленський провів Військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту

27 Жовтня 2023 21:06
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війна, зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 жовтня, провів військовий кабінет. Однією з тем обговорень стало забезпечення українських військових далекобійною зброєю.

За словами глави держави, кабінет був присвячений ситуації на основних бойових напрямках – Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Мелітопольському.

“(Обговорювали) забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, у тому числі далекобійною зброєю та ракетами”, – додав Зеленський.

Він наголосив, що вдячний усім воїнам, які продовжують тримати позиції та знищують окупантів. За цей тиждень, за словами Зеленського, суттєво збільшились російські втрати.

“Саме так і потрібно”, – резюмував він.


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