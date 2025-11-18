Ракетна атака на Берестин: серед постраждалих підліток, одна дівчина загинула

У ніч на 18 листопада російська армія завдала ракетних ударів по місту Берестин у Харківській області. Загинула 17-річна дівчина, дев’ятеро людей постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок нічної атаки на Берестин зазнали поранень та травм дев’ятеро місцевих жителів, зокрема 16-річний хлопець. У лікарні від отриманих поранень померла 17-річна дівчина.
Загалом семеро постраждалих госпіталізовані з вибуховими травмами, ще двоє людей дістали гостру реакцію на стрес.
На місці працюють підрозділи ДСНС, інформація про наслідки атаки уточнюється.