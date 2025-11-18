Масована атака РФ на Дніпро: пошкоджено підприємства, вокзал та поїзди Укрзалізниці

У ніч на 18 листопада внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

На місці ударів виникли декілька пожеж. Пошкоджень зазнали двоповерхова будівля редакції Суспільне Дніпро, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще три – знищені.

Як повідомили в Укрзалізниці, вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Регіон частково знеструмлено.

У результаті обстрілів Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди:

31 Запоріжжя – Перемишль;

119 Дніпро – Холм.

“Пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки – Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали”, – йдеться в повідомленні.