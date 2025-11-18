Росія вдарила по залізниці у Дніпрі та на Харківщині: фото з місця

Уночі 18 листопада російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та низці станцій на Харківщині. У Дніпрі зруйноване приміське депо та пошкоджений вокзал, а в Берестині травмовано залізничника.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Унаслідок десятків ударів БпЛА по залізничній інфраструктурі у Дніпрі серйозних пошкоджень зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону.

“Вдруге за час великої війни ворог масовано б’є по ньому. Суттєво зруйнований основний ремонтний цех”, – розповів Кулеба.

Також у Дніпрі пошкоджено вокзал, вже розпочато розбір завалів.

Окупанти завдали ударів й по низці залізничних станцій на Харківщині. У Берестині травмовано залізничника, йому надали медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій.