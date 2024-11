Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. За словами Зеленського, розмова пройшла чудово, і вдалося досягти певних домовленостей.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

“Провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу”, – написав президент.

За словами Зеленського, вони домовилися підтримувати тісний діалог та розвивати співпрацю між країнами.

“Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру”, – підкреслив Зеленський.

