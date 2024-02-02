Політика

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Токаєвим

2 Лютого 2024 14:56
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зеленський, токаєв
Володимир Зеленський / Фото з телеграм-каналу Зеленського

У п’ятницю, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, він подякував Токаєву за гуманітарну допомогу, надану нашій Україні від Казахстану, а також розповів йому про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру.

Крім того, Зеленський повідомив президенту Казахстану про засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей, яке проходить у Києві.

Також лідери двох країн обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.


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