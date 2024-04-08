Політика

Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо ситуації в Харкові

8 Квітня 2024 15:58
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харків, ставка
Будинок у Харкові під час віялових відключень у 2022 році / Фото Суспільне Харків

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. Основне питання – захист Харкова від російських ударів і можливість зміцнити ППО і РЕБ на Харківщині.

Про це він повідомив в Telegram.

“(Заслухано) доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України”, – зазначив Зеленський.

Він також подякував усім, “хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити”.

“Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни”, – додав Зеленський.


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