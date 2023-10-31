Суспільство

Зеленський провів Ставку: обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

31 Жовтня 2023 14:13
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зеленський, ставка

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 жовтня, провів важливе і тривале засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

На засіданні обговорювали безпеку в Чорноморському регіоні, повідомив Зеленський.

“Безперешкодна робота «зернового коридору». Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка. 

Безпека Одещини: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Командувач Повітряних сил Олещук”, – повідомив Зеленський.

На засіданні також обговорили ситуацію на фронті.

“Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля”, – повідомив президент.

Була також доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна.

“Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна”, – додав Зеленський.


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