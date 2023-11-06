Зеленський провів першу за 20 років розмову президента України з лідером Сьєрра-Леоне

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонну розмову з лідером Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо.

“Провів телефонну розмову з президентом Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо. Радий відновити контакт між нашими державами на найвищому рівні після 20-річної паузи”, – написав Зеленський.

Президент України привітав Сьєрра-Леоне з обранням до Ради безпеки ООН на 2024-2025 роки та висловив сподівання на продовження послідовної підтримки територіальної цілісності й суверенітету України.

Співрозмовники обговорили українську Формулу миру, а також зустріч радників лідерів з національної безпеки на Мальті та консолідацію підтримки українського бачення миру серед африканських країн, зокрема й на регіональних майданчиках.

“Розповів про ініціативу “Зерно з України” і запросив на другий саміт, що відбудеться в її межах”, – додав Зеленський.