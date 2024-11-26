У Нацгвардії збільшили термін загальної військової підготовки

З жовтня 2024 року термін загальної військової підготовки у Національній гвардії України (НГУ) було збільшено до двох місяців.

Про це повідомив командувач НГУ, бригадний генерал Олександр Півненко в інтерв’ю “Радіо Хартія”.

Загальна військова підготовка НГУ на 95% збігається із базовою програмою Збройних Сил України, але триває на два тижні довше.

З наступного року Національна академія НГУ також розпочне підготовку офіцерів із фокусом на безпілотні системи. Це стане частиною профільної освіти курсантів, які впродовж чотирьох років будуть вивчати всі типи БПЛА.

Наразі ж операторів безпілотників у НГУ готують лише через програми підвищення кваліфікації.

З 1 листопада Генеральний штаб ЗСУ впровадив нову програму базової військової підготовки у навчальних центрах Сухопутних військ. Тривалість підготовки становить 45 днів.

Нововведення дозволили збільшити кількість навчальних годин із 259 до 348, водночас зменшивши щоденне навантаження з 10 до 8 годин.