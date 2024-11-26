Кримінал

Росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів
26 Листопада 2024 09:20
читать на русском →
обстріли, ппо
Робота зенітної артилерії / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У ніч на 26 листопада росіяни атакували Україну балістичними ракетами “Іскандер-М” та рекордною кількістю ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Усього військові виявили 192 повітряних цілей:

  • 4 балістичні ракети “Іскандер-М”;
  • 188 ворожих БпЛА.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

“На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих”, – підсумували у Повітряних Силах.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Листопада 2024 12:53

Росіяни вчергове розстріляли українських військовополонених на Донеччині
26 Листопада 2024 11:13

Уперше президента Грузії обере не населення, а парламент
26 Листопада 2024 10:17

У Києві чоловік намагався підірвати наряд поліції (відео)
26 Листопада 2024 09:20

Росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів
26 Листопада 2024 08:56

У Нацгвардії збільшили термін загальної військової підготовки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки