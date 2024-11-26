Росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів

У ніч на 26 листопада росіяни атакували Україну балістичними ракетами “Іскандер-М” та рекордною кількістю ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Усього військові виявили 192 повітряних цілей:

4 балістичні ракети “Іскандер-М”;

188 ворожих БпЛА.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

“На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих”, – підсумували у Повітряних Силах.