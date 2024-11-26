Політика

ЄС пропонує ввести санкції проти китайських фірм, які допомагають Росії, – Bloomberg
26 Листопада 2024 09:46
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Євросоюз пропонує ввести санкції проти китайських компаній, які допомагали російським компаніям розробляти ударні безпілотники, що використовувалися проти України.

Єврокомісія також розглядає можливість введення обмежень на додаткові російські нафтові танкери, щоб обмежити можливості Москви обходити наявні обмежувальні заходи, йдеться в документах, що потрапили в розпорядження Bloomberg.

Деякі з цих фірм уже зазнали санкцій з боку США і Великої Британії.

ЄС також запропонував включити до програми санкцій громадянина Китаю, який контролює компанію, що порушила торговельні обмеження ЄС; гонконзьку фірму, яка постачала російським військовим фірмам заборонені мікроелектронні компоненти; і північнокорейських чиновників, пов’язаних із рішенням країни спрямувати війська до РФ, ідеться в документах.

Згідно з документами, комісія пропонує внести до списку понад 50 фізичних і близько 30 юридичних осіб, заморозити їхні активи і ввести заборону на поїздки. Це стане 15-м санкційним пакетом блоку після лютого 2022 року.

До списку потрапили переважно російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм, які постачають їм продукцію, та інші компанії, які, ймовірно, співпрацюють із російськими організаціями у виробництві ударних безпілотників, а також постачають їм ключові компоненти, як-от двигуни.

Інші пропоновані санкції торкнуться російських фірм, що займаються транспортуванням нафти, а також численних військовослужбовців і керівників компаній. 


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