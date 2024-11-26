Політика

Радник Трампа Епштейн вимагав хабарі від тих, хто хотів потрапити до нової адміністрації, – WP
26 Листопада 2024 08:30
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сша, трамп
Радник новообраного президента Дональда Трампа Борис Епштейн / Фото: The Washington Post

Радник новообраного президента США Дональда Трампа, Борис Епштейн, потрапив у центр скандалу через підозри у вимаганні грошей від кандидатів на посади в майбутній адміністрації.

Про це пише The Washington Post із посиланням на внутрішню доповідь, підготовлену юристами на прохання самого Трампа.

Як зазначають джерела, Трамп замовив розслідування після отримання інформації про те, що Епштейн міг вимагати гроші у потенційних членів уряду. Радник нібито пропонував допомогу в адвокації їхніх кандидатур перед Трампом, вимагаючи за це щомісячні “консультаційні” виплати.

Серед тих, кого Епштейн намагався залучити до такої схеми, згадується Скотт Бессент — кандидат на посаду міністра фінансів. Після зустрічі Бессента з Трампом Епштейн запросив його на обід, де запропонував “послуги” за $30 тисяч щомісяця.

Крім Бессента, у доповіді згадується й оборонний підрядник, у якого Епштейн нібито просив $100 тисяч на місяць, обіцяючи “знайти потрібних людей у Міністерстві оборони”.

Епштейн заперечив усі звинувачення, назвавши їх “фейковими та наклепницькими”. Однак, як зазначається у доповіді, юристи рекомендували Трампу розірвати зв’язки з Епштейном і навіть розглянути можливість висунення проти нього кримінальних звинувачень.


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