Міноборони сформувало міжвідомчу комісію для розслідування причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін

Міністерство оборони України вже третій тиждень розслідує причини нештатного спрацювання 120-міліметрових мін вітчизняного виробництва.

Як повідомили у оборонному відомстві, наразі використання цих мін у ЗСУ призупинено.

Вилучені боєприпаси передано на подальше дослідження, а для потреб фронту тимчасово будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Попереднє розслідування міжвідомчої комісії вказує на можливі дефекти, зокрема через неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання. У зв’язку з цим Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. Після завершення розслідування будуть ухвалені кадрові рішення стосовно відповідальних осіб.

Міноборони підкреслює, що є замовником зазначених боєприпасів, а відповідальність за виконання державного замовлення несе Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше відео з неякісними мінами опублікували ЗМІ, а головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов розповів, що з фронту відкликають 100 тисяч снарядів калібру 120 мм.