Суспільство

Міноборони сформувало міжвідомчу комісію для розслідування причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін
26 Листопада 2024 11:00
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міноборони
Українські 120-мм осколково-фугасні міни / Ukraine Weapons Tracker

Міністерство оборони України вже третій тиждень розслідує причини нештатного спрацювання 120-міліметрових мін вітчизняного виробництва.

Як повідомили у оборонному відомстві, наразі використання цих мін у ЗСУ призупинено.

Вилучені боєприпаси передано на подальше дослідження, а для потреб фронту тимчасово будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Попереднє розслідування міжвідомчої комісії вказує на можливі дефекти, зокрема через неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання. У зв’язку з цим Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. Після завершення розслідування будуть ухвалені кадрові рішення стосовно відповідальних осіб.

Міноборони підкреслює, що є замовником зазначених боєприпасів, а відповідальність за виконання державного замовлення несе Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. 

Раніше відео з неякісними мінами опублікували ЗМІ, а головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов розповів, що з фронту відкликають 100 тисяч снарядів калібру 120 мм.


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