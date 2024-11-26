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Федоров анонсував проведення першої “Технологічної ставки”
26 Листопада 2024 10:06
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війна, дрони
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров / Фото: Brave1

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував проведення “Технологічної ставки” — ініціативи, спрямованої на посилення технологічної переваги України у війні. За його словами, країна має забезпечити домінування на полі бою через інновації та системний підхід.

“Головне завдання держави зараз — забезпечити Сили оборони України всім необхідним. Треба дрони? Значить, дрони. Треба нові технології? Значить, запускаємо Brave1 і створюємо Технологічну ставку”, — зазначив міністр.

Федоров нагадав, що за дорученням президента Володимира Зеленського планувалося поставити на фронт мільйон дронів за рік. Проте, за словами міністра, ця мета вже перевиконана.

Міністр підкреслив, що штучні скандали чи необґрунтовані звинувачення лише сприяють ворогам. Усі ключові інституції, включаючи Мінцифру, Міноборони, Генштаб і Офіс Президента, працюють задля спільної мети — захисту України. Єдність та скоординованість залишаються пріоритетами, наголосив Федоров.


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