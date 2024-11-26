Велика Британія передала Україні десятки ракет Storm Shadow, – Bloomberg

Уряд Великої Британії кілька тижнів тому поставив Україні ще “десятки” далекобійних ракет Storm Shadow, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Публічно про це не оголошувалося. Це перші поставки таких ракет за прем’єр-міністра Кіра Стармера, який обіймає цю посаду з липня 2024 року.

За словами співрозмовників видання, Storm Shadow відправили до того, як Вашингтон і Лондон дозволили Україні завдавати далекобійними ракетами удари по цілях на території Росії. Джерело Bloomberg відмовилися повідомити, коли саме ракети прибули в Україну, а також їхню кількість.

Збройні сили України вперше, як повідомлялося, використовували британські ракети Storm Shadow для ударів по території Росії 20 листопада. Використання Storm Shadow відбулося через день після того, як ЗСУ вперше завдали удару по Росії американськими далекобійними ракетами ATACMS.