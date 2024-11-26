The Washington Post: Україна готується переконати Трампа, що США повинні зберегти підтримку

У той час як Україна готується до невизначеності, що насувається, пов’язаної з новим президентом США, офіційні особи та керівники бізнесу вигадують способи переконати Дональда Трампа, що сильна Україна корисна для його політичних цілей – і висловлюють обережний оптимізм з приводу того, що він може діяти швидше і рішучіше, ніж президент Джо Байден.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Київ сподівається переконати Трампа, що Україна – це не благодійність, а економічно вигідна та геостратегічна можливість, яка в кінцевому підсумку збагатить і убезпечить Сполучені Штати та їхні інтереси.

Україна сподівається, що за допомогою транзакційного підходу Трампа до дипломатії – включно з пропозицією американським компаніям вигідних можливостей для бізнесу – новий президент допоможе зупинити російське вторгнення.

Надії на те, що Трамп допоможе закінчити війну так, як Київ вважає справедливим, зберігаються серед офіційних осіб, незважаючи на те, що Трамп і багато хто з його оточення вважають, що це протистояння коштує американським платникам податків надто багато грошей і повинно бути швидко завершено.

Багато українців, по суті, ігнорують нещодавні негативні коментарі Трампа і замість цього зосереджуються на тому, що він став першим американським лідером, який безпосередньо продав Україні летальну зброю.

Під час першого терміну Трампа Україна отримала ракети Javelin – переносну протитанкову зброю, яку адміністрація Обами довгий час відмовлялася продавати і яка допомогла перешкодити російським військам захопити Київ на початку 2022 року.

“Перша зброя, яку Україна отримала від Сполучених Штатів, походила від президента, який ненавидить Україну”, – сказав Дмитро Кулеба, який до вересня обіймав посаду міністра закордонних справ України. За його словами, незважаючи на непередбачуваність Трампа, його президентство може стати початком епохи позитивних змін для України.

Щоб заручитися підтримкою Трампа цього разу, Києву потрібно буде створити аналогічні “ситуації, коли підтримка України буде проєкцією сильних сторін Трампа… Якщо його мета – проєктувати силу і в кінцевому підсумку сказати, що “я кращий за Байдена, що Байден зазнав невдачі, а я закінчив війну”, то продаж України – це не шлях уперед”, сказав Кулеба.

Українці вважають, що стриманий підхід адміністрації Байдена до надання допомоги завдає шкоди авторитету США як гаранта глобальної безпеки. Їх також засмучує, що Байден публічно висловлював підтримку Україні, але коли справа доходила до ухвалення ключових рішень щодо озброєння, його команда дотримувалася консервативного підходу, висловлюючи побоювання з приводу дій у відповідь Росії.

Останніми тижнями українці почали пропонувати нову еру американської політики щодо України, яка передбачає “мир через силу”. Вони сподіваються, що це послання знайде відгук у Трампа на відміну від Байдена.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Київ має пояснити Трампу політичний прагматизм, що стоїть за підтримкою України. “Ми маємо дати представникам адміністрації Трампа і самому пану Трампу найповнішу інформацію про логіку процесу… Сьогодні ви витрачаєте невеликі гроші на підтримку України – на зброю, фінанси тощо – інвестуєте і виробляєте. Ви повністю зводите нанівець військовий потенціал Росії, і після цього ви домінуєте”, – сказав Подоляк.

“Я насилу можу уявити собі, що Трамп буде підігравати такій людині, як Путін”, – додав він.

На думку спостерігачів, здатність України вплинути на думку Трампа щодо подальших кроків багато в чому залежатиме від особистої здатності Зеленського переконати його.

“Багато що ляже на плечі Зеленського… Йому доведеться взяти на себе цю роль – стати особистим співрозмовником Трампа… І я не впевнений, що наразі хтось інший, окрім нього, зможе зробити те, що потрібно”, – сказав Скотт Каллінейн, голова відділу зв’язків з урядом американської некомерційної організації Razom, що підтримує Україну.

Зеленський, схоже, вже прийняв цю реальність. Він поговорив із Трампом телефоном одразу після перемоги того на виборах. Розмова послідувала за вересневою зустріччю, на якій Зеленський представив Трампу “план перемоги”, що включає розділ про природні ресурси України.

Україна підносить свої запаси як плідні можливості для американського бізнесу. Вона вказує на власні газові сховища, найбільші в Європі, і наявність корисних копалин, включно з літієм, як на потенційно важливу сировину для мікрочіпів і електромобілів – те, що може зацікавити і Маска з його бізнесом із виробництва електромобілів.

“Контроль над літієм – це контроль над майбутньою економікою”, – каже експерт з української промисловості Володимир Васюк, який консультує парламент України з економічних питань. За його словами, для західного світу буде краще, якщо ці матеріали залишаться в руках “досить дружньої країни, такої як Україна”.

Васюк вважає, що Київ має скористатися діловим підходом Трампа до міжнародних відносин і укласти угоди з американськими компаніями з видобутку українських корисних копалин, особливо літію. Найбільше таке родовище розташоване в центральній частині країни, далеко від лінії фронту.

Загалом в Україні достатньо літію для виробництва 15 мільйонів акумуляторів для електромобілів, хоча одна з ділянок уже розташована на зайнятій Росією території, а інша – недалеко від лінії фронту, сказав Васюк.

Адміністрація Трампа складається з людей з “великим досвідом у бізнесі”, вважає голова правління компанії “Нафтогаз” Олексій Чернишов, який найближчими тижнями вирушить до США для зустрічі з представниками американських компаній. “Упевнений, що в американських компаній велике майбутнє в Україні зараз, а не завтра… Йдеться про контракти на мільйони доларів, причому негайно”, – сказав він.

Це повідомлення вже дійшло до деяких республіканців. Виступаючи минулого тижня на телеканалі Fox News, сенатор Ліндсі Грем, який неодноразово відвідував Україну під час війни, описав її як місце, де знаходяться рідкоземельні мінерали на трильйони доларів. “Україна готова укласти угоду з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах зробити так, щоб Росія не захопила це місце”, – сказав він.