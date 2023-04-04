Зеленський провів перемовини з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили ситуацію на фронті та подальші потреби України у сфері безпеки.

“Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував йому за 2,4 мільярда канадських доларів допомоги українському бюджету та вагому оборонну підтримку”, – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Як повідомив президент України, у розмові сторони “детально обговорили ситуацію на полі бою і подальші потреби України у сфері безпеки”.