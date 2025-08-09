Зеленський провів перемовини з лідерами Британії, Естонії та Данії

Президент України Володимир Зеленський 9 серпня поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Як повідомив глава держави, головними темами розмов стали координація зусиль для досягнення сталого миру, протидія російським спробам нав’язати неприйнятні умови та забезпечення справедливого підходу до вступу України і Молдови в Євросоюз.

Реклама

Зі Стармером Зеленський обговорив необхідність узгоджених кроків між Україною, Великою Британією, США та іншими партнерами для припинення війни та зміцнення міжнародної безпеки.

У розмові з Міхалом сторони зосередилися на дипломатичній роботі для завершення війни та європейській інтеграції України. Президент підкреслив важливість принципової позиції Естонії щодо рівних умов вступу до ЄС для Києва та Кишинева.

З Фредеріксен Зеленський обговорив відсутність змін у позиції Росії, яка продовжує бойові дії та просуває ідею «обміну» територій. Обидві сторони погодилися, що будь-які рішення мають наближати реальне завершення війни, а не її паузу. Також йшлося про синхронний рух України та Молдови до ЄС.