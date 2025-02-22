Політика

Зеленський провів переговори з лідерами Нідерландів, Албанії та Великої Британії
22 Лютого 2025 14:48
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Володимир Зеленський / Фото Офіс президента
Володимир Зеленський / Фото Офіс президента

Президент Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальшу підтримку України, питання безпеки та шляхи до справедливого миру.

Про це він повідомив у соцмережі.

З прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом Зеленський обговорив зміцнення європейської єдності та військової підтримки України. Президент подякував Нідерландам за допомогу та готовність її розширювати, зокрема щодо постачання винищувачів F-16 у 2025 році.

«Небо над Україною має бути закритим і безпечним», – наголосив Зеленський.

Під час розмови з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою сторони обговорили спільні проєкти та європейські дипломатичні ініціативи. Президент підкреслив важливість участі України та Європи у всіх переговорах щодо майбутнього континенту.

Також відбулася розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери узгодили подальшу військову взаємодію та спільні кроки на найближчий тиждень.

«Безпека України невіддільна від безпеки Європи», – зазначив Зеленський, подякувавши Британії за постійну підтримку.


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