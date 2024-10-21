Політика

Зеленський провів нараду з військовим керівництвом України
21 Жовтня 2024 16:11
читать на русском →
війна, зеленський
Президент Володимир Зеленський під час наради з військовим керівництвом / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом України.

“Провели нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, Головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад”, – повідомив Зеленський. 

Сирський доповідав щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога. Окремо головком доповів щодо Курської операції. 

“Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос – поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей”, – додав президент.

За словами Зеленського, за підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Жовтня 2024 20:52

США виділять $800 мільйонів на виробництво українських дронів, – Зеленський
21 Жовтня 2024 18:45

У Молдові порахували 100% бюлетенів на виборах президента і референдумі щодо ЄС
21 Жовтня 2024 17:23

Росіяни вбили двох полонених українських воїнів поблизу Селидового
21 Жовтня 2024 17:07

У чотирьох регіонах України затримали торговців “трофейною” зброєю
21 Жовтня 2024 16:11

Зеленський провів нараду з військовим керівництвом України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки