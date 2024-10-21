Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом України.

“Провели нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, Головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад”, – повідомив Зеленський.

Сирський доповідав щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога. Окремо головком доповів щодо Курської операції.

“Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос – поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей”, – додав президент.

За словами Зеленського, за підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.