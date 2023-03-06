Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Президент Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.

Про це йдеться в указі, який опублікував Офіс президента.

Згідно з іншими документами, крім Якушева були звільнені:

начальник управління СБУ у Сумській області Едуард Федоров;

начальник управління СБУ у Запорізькій області Борис Безрукий;

начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігор Носко;

начальник департаменту господарського забезпечення Олександр Провоторов.

При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування – Олега Храмова.