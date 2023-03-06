Політика

Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

6 Березня 2023 18:19
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сбу, зеленський, кадри

Президент Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.

Про це йдеться в указі, який опублікував Офіс президента.

Згідно з іншими документами, крім Якушева були звільнені:

  • начальник управління СБУ у Сумській області Едуард Федоров;
  • начальник управління СБУ у Запорізькій області Борис Безрукий;
  • начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігор Носко;
  • начальник департаменту господарського забезпечення Олександр Провоторов.

При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування – Олега Храмова.


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